Mahkeme 1 Mayıs’ta Taksim yasağını hukuka aykırı buldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2024 yılı 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarını Taksim Meydanı’nda gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu. Valilik, başvuruyu reddetti.

DİSK, valiliğin yasaklama kararına karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı. Mahkemenin talebi reddetmesinin ardından DİSK, istinaf yoluna başvurdu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, DİSK’in başvurusunu haklı bularak Valiliğin Taksim yasağı kararını hukuka aykırı ilan etti ve kararı iptal etti. Böylece yasaklama kararı kesinleşmiş oldu; itiraz yolu kapandı.

"Taksim keyfi olarak engellenemez"

Mahkeme kararını duyuran DİSK, “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, kararında Taksim Meydanı’nın 1 Mayıslar açısından taşıdığı tarihsel ve simgesel anlama açıkça atıfta bulunmuş; emekçilerin ve sendikaların bu alanda toplanma ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının idare tarafından keyfi bir şekilde engellenemeyeceğini hüküm altına almıştır” ifadelerini kullandı.

DİSK açıklamasında ayrıca, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki emsal kararlarıyla uyumlu olduğu vurgulanarak, “Tarihsel ve toplumsal olarak kesin olan haklılığımız, bir mahkeme kararı ile daha tescillenmiştir. Ülkeyi yönetenleri mahkeme kararlarına direnmekten vazgeçerek hukuka uymaya çağırıyoruz” denildi.