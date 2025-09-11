Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını esastan reddetti.

Karara ilişkin Halk TV'ye değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin haksız ve usulsüz vermiş olduğu kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden kalkmış oldu" dedi.

Çiftci, şöyle devam etti:

"Şimdi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin resen bu kararı kaldırması lazım. Bu da şu demek; aslında İstanbul İl Kongresi'nin herhangi bir sıkıntı olmadığı, her şeyin usulüne uygun olduğu, her şeyin şeffaf olduğu ve 'bir şaibe olmadığı' Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi."

"Kayyumun görevi şu an itibarıyla yok sayılıyor"

Kararın İstanbul'u bağlayıp bağlamayacağı şeklindeki soruya Çiftci, "Elbette bağlayacak. Tedbir kararı bir geçici önlem. Burada esastan verilmiş bir karar var. Yani 'yargılamayı yaptım, delilleri topladım ve bu davayı kabul etmeme yönelik bir delil bulamadım' diyor esastan. Esastan verilmiş bir karar, başka bir yetkisiz mahkemenin hem de vermiş olduğu tedbir kararını kaldırır ortadan. Kendisine geçici heyet diyen kayyumun görevi şu an itibarıyla yok sayılıyor. Olmayacak bir görev halinde şu an" dedi.

"Tedbir kararı kaldırılmalı"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı açıklamada, "Burada yapılacak şey; öncelikle İstanbul'daki Asliye Hukuk Mahkemesi, vermiş olduğu o skandal tedbir kararını kaldıracak. Tedbir kararını kaldırdıktan sonra da yeni dava açabilirler. Usulen bir sıkıntı yok. Ama şu andaki rezalete son verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.