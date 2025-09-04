Mahkeme İmamoğlu'na avukat atadı
19 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na mahkeme avukat atadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 19 Haziran'da tutuklanmıştı.
Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
İmamoğlu aylık tutukluluk incelemesine katılmadı
Ekrem İmamoğlu bugün yapılan nun aylık tutukluluk incelemesine katılmadı. İmamoğlu'nun avukatları "tutukluluk incelemesine" katılmayacaklarını bildirmesinin ardından mahkeme İstanbul Barosu'ndan avukat talep etti. Baronun görevlendirdiği avukatın katılımıyla İmamoğlu'nun tutukluluk incelemesi tamamlandı.