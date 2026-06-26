Mahkeme kararını verdi: CHP 38. Kurultay delegeleri ile kurultay yapamaz

CHP’de devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel ve bazı CHP’li vekillerin başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi (BAM 36), daha önce verdiği “mutlak butlan” kararına ilişkin tavzih (açıklama) talebini değerlendirdi. Mahkeme, önceki kararın ifadelerinin yeterli açıklıkta olduğu vurgulayarak “hükümde belirsizlik bulunmadığını” belirtip talebi reddetti.

Kararda özetle şöyle denildi:

"Talebi eden Tülin Apak’ın 18/06/2026 tarihli dilekçelerinde; Dairemizin kararı ile mutlak butlan kararı ile tedbir kararı verildiğini, Dairemizce verilen karar ile belirsizlik içine girildiğini, atanan kayyum Kemal Kılıçdaroğlu’nun medyaya verdiği demeçte “Verilen tedbir kararı gereği parti içinde yeni bir seçim yapamıyoruz ve olağan yada olağan üstü genel kurul yapamıyoruz” ve “bunu bana arkadaşlar söylediler, bende bilmiyorum” dediğini, atanan kayyum dahil olmak üzere bir belirsizlik içinde olduğunu, tedbir kararında Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeni bir olağan yada olağan üstü genel kurul yapılmasına mani bir husus olup olmadığına yönelik bir hüküm bulunmadığını, bu hali ile mevcut tedbir kararının yeni bir parti için seçimi engellemediği hususu açık olduğunu, verilen tedbir kararının Cumhuriyet Halk Partisi’nde yeni yönetim ekibinin olağan yada olağanüstü genel kurul ile seçim yapılarak seçilmesine yönelik engel bir durum olup olmadığı, atanan kayyum heyetinin parti içinde görevden almalar, partiden ihraç kararları vermeye yetkili olup olmadığı hususunda belirsizlik olduğundan dolayı bu hususlardaki tereddütü gideren ek karar verilmesini istemiştir.

6100 sayılı HMK’nın “hükmün tavzihi” başlıklı 305. maddesinde, “Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fikralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Hüküm fikrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenleme çerçevesinde dosyanın incelenmesinde; Dairemizce verilen hükmün tavzihini gerektirir bir durum bulunmadığı, hükümde belirsizlik olmadığı, kaldı ki talepte bulunan Tülin Apak’ın taraf sıfatının da bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Önceki kararda ne hüküm kurulmuştu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde verdiği kararda şu hükümleri kurmuştu:

"4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline,

Partinin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönmesine,

Kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerine iadelerine,

Mutlak butlanla sakatlanmış kurultay sonucunda göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına..."

Mevcut delegelerle kurultay yapılıp yapılmayacağı sorulmuştu

Söz konusu süreç, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin daha önce verdiği “mutlak butlan” kararıyla başlamıştı. Bu karar, partideki yönetim ve tüzük tartışmalarını derinleştirmişti. Özgür Özel ve arkadaşları, mevcut delegelerle kurultay yapılıp yapılamayacağı ve hangi tüzüğün geçerli olduğu konusunda netlik talep etmişti.

BAM 36’nın son kararıyla, önceki hükmün yeterince açık olduğu teyit edilmiş oldu. Bu gelişme, CHP içindeki hukuki ve siyasi tartışmaları yeni bir aşamaya taşıyor.