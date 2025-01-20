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Mahkeme vatandaşı haklı buldu! Belediye ‘çukur’ cezası ödeyecek

Mahkeme uyarı işareti olmayan çukura düşen sürücünün 110 bin liralık zararını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi
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Mahkeme vatandaşı haklı buldu! Belediye ‘çukur’ cezası ödeyecek
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Aracıyla çukura düşen sürücüye belediye tazminat ödeyecek. Ankara'nın Sincan ilçesinde 7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesinden Sincan Yolu'na doğru aracıyla giden Yasin C., yol çalışmasına dair uyarı levhası olmayan ve üzerine beton dolu kova konan çukura girdi. Aracın alt takımları ile motor ve yardımcı aksamları hasar gördü.

Araçta maddi hasar oluştu

Çarpmanın etkisiyle hava yastıklarının da açılmasıyla araçta maddi hasar oluştu. Sürücü Yasin C., Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yeterince önlem almadığı için Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Bilirkişi raporu ‘hizmet kusuru’ dedi

Bilirkişi raporunda, yol bakım ve güvenlik sorumluluğunun ABB'ye ait olduğu, belediyenin hizmet kusuru işlediği saptandı.

Mahkeme vatandaşı haklı buldu, tazminat ödenmesine karar verdi

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi. ABB'nin kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, ABB tarafından Yasin C.'nin gerçek hasar tazminatı, araç değer kaybı, araç yoksunluk zararı ve çekici ücretini karşılaması gerektiğine ve toplam 110 bin 223 liranın Yasin C.'ye ödenmesine hükmetti.

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