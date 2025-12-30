  1. Ekonomim
Mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi kararı: Dosya geri gönderildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ile ilgili istinafta inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda, davanın reddi kararı bozulmadı. Eksik usul işlemlerinin yerine getirilmesi için dosya, yerel mahkemeye gönderildi. Sürecin sonunda davanın reddi bekleniyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada, davacı vekilinin mazereti dikkate alınmadan karar verilmesini usule aykırı buldu.

Kararı usulden bozan mahkeme, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin iptali isteminin reddedilmesi yönündeki kararını kaldırdı.

Dosya, yeniden görülmek üzere Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.

Ankara 3'üncü Asliye Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, davacı vekilinin mazereti dikkate alınmadan karar verildiği için ret kararını usulden bozdu ve dosyayı tekrar aynı mahkemeye gönderdi.

