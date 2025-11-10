Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı

Mahkemenin 10 Kasım 2025 tarihli ara kararında yer alan bilgilere göre, Baydar’ın avukatı Sezin Duygu Tuncer tarafından yapılan itirazda, ihraç kararının müvekkile resmi olarak tebliğ edilmediği ifade edildi. Başvuruda, Baydar’ın savunma yapma hakkının ihlal edildiği vurgulanırken, “savunmaya çağrı belgesi”nin de kendisine ulaşmadığı, bu nedenle anayasal savunma hakkının fiilen kullanılamadığı ileri sürüldü.

Mahkeme ihraç kararının uygulanmasının durdurulmasına hükmetti

Mahkeme, dosyadaki belgeleri inceleyerek ihtiyati tedbir talebini kabul etti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen kesin ihraç kararının uygulanmasının durdurulmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek hak kaybı ve telafisi güç zarar ihtimali göz önünde bulundurularak, davacının talebinin yerinde olduğu ifade edildi.

Neler olmuştu?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Berhan Şimşek, Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, tüzükteki ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edilmesine karar vermişti.