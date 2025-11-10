  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı
Takip Et

Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın partisinden ihracına ilişkin kararın uygulanmasını durdurdu. Mahkeme, dosyadaki belgeleri inceleyerek ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mahkemeden, CHP'li Metin Lütfi Baydar kararı
Takip Et

Mahkemenin 10 Kasım 2025 tarihli ara kararında yer alan bilgilere göre, Baydar’ın avukatı Sezin Duygu Tuncer tarafından yapılan itirazda, ihraç kararının müvekkile resmi olarak tebliğ edilmediği ifade edildi. Başvuruda, Baydar’ın savunma yapma hakkının ihlal edildiği vurgulanırken, “savunmaya çağrı belgesi”nin de kendisine ulaşmadığı, bu nedenle anayasal savunma hakkının fiilen kullanılamadığı ileri sürüldü.

Mahkeme ihraç kararının uygulanmasının durdurulmasına hükmetti

Mahkeme, dosyadaki belgeleri inceleyerek ihtiyati tedbir talebini kabul etti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen kesin ihraç kararının uygulanmasının durdurulmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek hak kaybı ve telafisi güç zarar ihtimali göz önünde bulundurularak, davacının talebinin yerinde olduğu ifade edildi.

Neler olmuştu?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Berhan Şimşek, Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, tüzükteki ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edilmesine karar vermişti.

Lüks çanta fonu yatırımcısına yüzde 34 kazandırdıLüks çanta fonu yatırımcısına yüzde 34 kazandırdıFinans

 

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda beklentilerin aksine gerilediEuro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda beklentilerin aksine gerilediKüresel Ekonomi

 

Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil 19 kişi hakkında tutuklama talebi
Kars’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli hesaplara soruşturma
Kars’ta Cumhurbaşkanına hakaret içerikli hesaplara soruşturma
2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?
2026 Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı, Arefe hangi gün?
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti MYK toplantısı başladı
Avukat Ersöz, İBB soruşturmasındaki yeni gelişmeyi açıkladı: İddianame kısa sürede hazırlanabilir
İBB soruşturmasında yeni gelişme: İddianame kısa sürede hazırlanabilir