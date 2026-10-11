Mahkemeden Lvbel C5 hakkında dikkat çeken karar: Türk edebiyatı eğitimi alacak

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“Lvbel C5” adıyla bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde Bodur’un ifadesine başvuruldu.

Sabah'ın haberine göre, savcılık, Bodur’u “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Rapçi ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi; şarkı sözlerinde özel bir kastı bulunmadığını, sözleri hayal kurarak yazdığını söyledi.

"Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir."

Bodur’un, CİMER’e yapılan şikayetleri öğrendikten sonra şarkıyı dijital platformlardan kaldırdığını belirttiği aktarıldı. Rapçinin ayrıca şarkıdaki bazı tartışmalı ifadelerin düet yaptığı Asya Alizade’ye ait olduğunu savunduğu kaydedildi.

Yurt dışı yasağı ve edebiyat eğitimi şartı!

Hakimlik, dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmamasını değerlendirerek tutuklama tedbirinin orantısız olacağına hükmetti. Böylece Bodur hakkında tutuklama kararı verilmedi.

Kararla birlikte Lvbel C5 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Rapçiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi; pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza atma yükümlülüğü konuldu. Kararda ayrıca Bodur’un Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etmesi şartı da yer aldı.