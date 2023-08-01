Mahkemeden Tele 1 kararı

Tele 1'in yayını 6-12 Ağustos tarihleri arasında durdurulacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1 TV’ye Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran’da yedi gün yayın durdurma, beş kez program durdurma, iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

Tele 1, RTÜK’ün bu kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Tele 1’in başvurusunu oy birliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurmuştu.

Mahkeme, RTÜK’e 30 günlük savunma süresi vermişti. RTÜK, yürütmeyi durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz etti. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Buna göre Tele 1 ekranları 6-12 Ağustos tarihleri arasında 7 gün boyunca karartılacak.