Mahkemeden TTB için "kayyum" kararı

Mahkeme, davanın Şebnem Korur Fincancı açısısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verildi.

Türk Tabipler Birliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır. Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır!"