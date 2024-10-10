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Mahkemeden TÜİK'e kötü emeklilere iyi haber! 30 gün süre verildi

Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullandığı tüm bilgi ve belgeleri mahkemeye sunması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, verilen süre içinde bu belgelerin sunulmaması halinde TÜİK'e ceza uygulanabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Mahkemeden TÜİK'e kötü emeklilere iyi haber! 30 gün süre verildi
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Ankara 6. İdare Mahkemesi, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in TÜİK aleyhine açtığı davada önemli bir karar verdi. Sözcü'nün haberine göre, Çilesiz’in başvurusunu değerlendiren mahkeme, TÜİK’in savunmasını talep etti ve enflasyon hesaplamasında kullanılan tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasına hükmetti.

Belgeleri açıklaması için 30 gün süre tanıdı

Kararını oy birliğiyle alan mahkeme, TÜİK’e savunma yapması ve belgeleri açıklaması için 30 gün süre tanıdı.

Davayı açan Çilesiz mahkemenin kararını, "Emekli ve çalışanlar için güzel bir haber" diye duyurdu. Çilesiz, maaş zamlarında kullanılan TÜİK enflasyonunun gerçek enflasyonun altında kaldığını belirterek bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyonun yeniden hesaplamasını TÜİK’ten istemiş, yanıt gelmeyince TÜİK’e dava açmıştı.

Yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştu

Davayı görüşen mahkeme TÜİK’ten, tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapmasına ve dava konusu işlem ile işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeleri 30 gün içerisinde mahkemeye sunmasına oy birliğiyle karar verdi.

Çilesiz, açtığı davada yürütmenin durdurulması talebinde de bulunmuştu. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini TÜİK’ten birinci savunması alındıktan ya da savunma ve cevap süresinin geçmesinden sonra incelenmesine karar verdi. Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’in gerekli savunmayı yapmaması, enflasyon hesabında kullandığı belge ve bilgileri süresi içinde (30 gün) mahkemeye sunmaması durumunda dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğini TÜİK’e iletti.

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Mahkemeden TÜİK'e kötü emeklilere iyi haber! 30 gün süre verildiMahkemeden TÜİK'e kötü emeklilere iyi haber! 30 gün süre tanıdıGündem

 

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