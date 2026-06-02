Mahkemeden Ümit Karan için tahliye kararı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında bir süre önce gözaltına alınarak tutuklanan Ümit Karan hakkında, avukatlarının yaptığı itirazlar mahkeme tarafından incelendi. Dosyadaki mevcut delil durumu ve yargılama sürecindeki gelişmeler dikkate alınarak mahkeme, Karan’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi.

Tahliye kararı çıktı

Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul'da gerçekleştirildi. Duruşmada sanığın savunması alınırken, dosyada yer alan bilgi ve belgeler de mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.

Duruşma sırasında tarafların görüşleri ve savunmaları mahkeme heyetine sunuldu. Yargılama sürecinin ilk aşamasında dosyayı değerlendiren mahkeme, tutukluluk haline ilişkin inceleme yaptı. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmelerin ardından eski milli futbolcu Ümit Karan'ın tahliyesine karar verdi. Böylece uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Karan, ilk duruşmada serbest bırakıldı.