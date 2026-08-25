Mahkemeden Üsküdar seçimine 'durdurma' kararı

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sinem Dedetaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Ağustos’ta görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta başkanvekili seçimi için toplanmıştı.

Dört tur süren seçimde CHP’li Sibel Tan Çetinkaya, AK Parti’li Dündar Ziya Gültekin’e karşı seçimi kazanarak Üsküdar Belediye Başkanvekili olmuştu.

Seçimin iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne başvuran AK Parti’li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, üçüncü turda 5 oyun geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme kararında, üçüncü turda 44 üyenin oy kullandığı, 5 oyun geçersiz sayıldığı, geçerli 39 oyun 21’ini Çetinkaya’nın, 18’ini ise Gültekin’in aldığı belirtildi. Geçersiz sayılan 5 pusula üzerinde yapılan incelemede hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiğini belirten mahkeme, bu oyların geçersiz sayılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme ayrıca üçüncü ve dördüncü turlar arasında 10 dakika ara verilmesinin ardından meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandığını, bunun da seçimin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütüldüğüne ilişkin kuşkulara neden olduğunu kaydetti. Bu gerekçelerle 5 Ağustos tarihli ve 76 sayılı Belediye Meclisi kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne 7 gün içinde itiraz edilebilecek.