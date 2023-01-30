Mahkemeden yayın yasağı kararı

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya G. ve Kadir İ, hazır bulundu.

Tutuksuz sanık anne Fatıma G'nin katılmadığı duruşmaya, tarafların avukatlarının yanı sıra İstanbul Barosu başta olmak üzere farklı şehirlerden baro yetkilileri de geldi.

Daha önce talimatla ifadesi alınan mağdur H.K.G. de duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mahkeme başkanınca iddianamenin okunmasının ardından, davaya katılma talebinde bulunmak isteyen avukatlara söz verildi.

Katılma taleplerinin dinlenmesinin ardından, sanık Kadir İ'nin avukatı Eyüp Akıncı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Avukat Akıncı, ayrıca duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Fatıma G'nin avukatı Fatih Atalay da sanıklar ve müvekkili hakkında hakaretler edildiğini belirterek, "İslam'a ve Müslümanlara olan kinini kusmak isteyenleri bu salonda gördüm." dedi.

Sanık avukatının bu sözlerinin ardından duruşma salonunda bulunan diğer avukatlar tepki gösterdi.

Tutuklu sanık Yusuf Ziya G'nin avukatları ise, mağdur, mağdur avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin katılma talebi dışındaki tüm taleplerin reddi ile duruşmanın kapılı yapılması yönünde talepte bulundu.

Söz konusu taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, mağdur, mağdur vekili ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin katılma talebinin kabul edilmesini istedi.

Diğer katılma taleplerin reddini isteyen savcılık, duruşmanın da kapalı görülmesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de mağdur, mağdur vekili ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin katılma talebi dışında bu yöndeki diğer tüm taleplerin reddine hükmetti.

Heyet, Bakanlık ve sanık avukatlarınca istenen gizlilik ve yayın yasağı kararının kabulüne karar verdi.

Bunun üzerine izleyici ve basın mensupları dışarı çıkartılarak salon boşaltıldıktan sonar duruşmaya devam edildi.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bu arada duruşma öncesi adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunun bulunduğu koridora avukat dışında izleyici alınmaması nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.

Mahkeme heyeti, davada katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Adliye önünde basın açıklaması yapıldı

Adliye önünde toplanan TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun CHP'li üyeleri ile Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sol Parti temsilcileri basın açıklaması yaptı.

CHP'nin TBMM Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu üyesi Suzan Şahin, burada yaptığı açıklamada, kadınların ve çocukların korunması gerektiğini söyledi.

Şiddete teşvik eden, cezalandırılmayan, cezasızlıkla ödüllendirilen kişilerin, bu şiddetini artırarak sürdürdüğünü aktaran Şahin, "Biz buradan kamu vicdanı olan hakimlerden bu cezasızlığın ortadan kalkmasını, kamunun sesi bizlerin sesine kulak vermesini ve gerçek bir yargılamanın, gerçek bir cezanın ortaya çıkmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de yaptığı basın açıklamasında, davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı avukat Helin Görgül de, sanıkların, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırıyla suçlandığını anlatarak, mağdurun, can güvenliği sebebiyle 17 Ocak'ta İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla dinlendiğini hatırlattı.

Görgül, kendilerinin de müdahillik talebinde bulunduklarını ancak mahkemenin bu taleplerini reddettiklerini aktaran Görgül, "Biz KADEM olarak toplumun vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi bu önemli davada da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilmesi, iddiaların aydınlatılması ve sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için sonuna dek davanın takipçisi olacağız." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı avukat Rabia İlhan, "Biz toplumun vicdanını yaralayan bu iddiada özellikle maddi gerçeğin ortaya çıkması için ve bununla birlikte adil yargılanmanın da sağlanabilmesi için takipçisi olacağız ve sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Hukuk Koordinatörü avukat Ayça Kara Sığırcı ise duruşmaların kapalı yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak, "Bu alenen hukuk ihlalidir. Bu dosyalar kamuyu, kamu vicdanını etkileyen ve kamuyu ilgilendiren dosyalardır. Münferit bir olay değildir. Tek bir çocuğa, tek bir kadına gerçekleşmiş bir olay değildir. Toplumsal bir sorundur." dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da Türkiye'nin dört bir yanından avukatların davayı takip ettiğini belirterek, mahkemenin gizlilik ve yayın yasağı kararına tepki gösterdi.

Bu arada, sanıklara destek veren bir grup da ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak slogan attı. Bu gruptakilerin de adiye karşısındaki bekleyişleri de sürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlattığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.