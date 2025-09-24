Mahkemenin durdurma kararına rağmen CHP’de kongre başladı: Kongreyi durdurmak için salona heyet geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazarak, CHP İstanbul Kongresi'nin durdurulmasına hükmetti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sözcü TV'de canlı yayına bağlanarak, "Kongremizi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz" dedi.

Ardından mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP İstanbul il kongresi başladı. Saat 11:35 itibarıyla da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kongrenin yapıldığı salona geldi.

"İmamoğlu en yüksek oyu alan Çevre ve Şehircilik Bakanı'na fark attı"

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi Divan Başkanı Gökan Zeybek oldu.

Konuşma yapmak için kürsüye gelen Zeybek şu sözlerle seslendi:

"31 Mart 2024 tarihinde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin neredeyse bütün coğrafyalarında aday gösteren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, 47 yıl sonra yüzde 38 oyla Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin ilçe başkanları ve örgüt üyeleri, hoş geldiniz.

Asla yalnız değilsiniz. Umut burada, İstanbul İl Kongresi'nde. 34 ilçesinde Sayın Ekrem İmamoğlu en yüksek oyu alan Çevre ve Şehircilik Bakanı'na fark attı."

Kongreyi durdurmak için heyet geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından istenen kongre durdurulma talebinin ardından CHP Kongreyi başlatmıştı.

Kongre başladıktan 1 saat sonra mahkemenin talebinin ardından kongreyi durdurmak için salona heyet geldi. Heyet mahkeme talebini tebliğ için geldi.

Kongre salonunun önünde CHP'liler ve heyetin görüşmeleri sürüyor.

Video: X - @medyascope

YSK toplanıyor

YSK mahkemenin kongreyi durdurma kararını görüşmek üzere bugün saat 13:30'da toplanacak.

Güncellenecek

Gürsel Tekin oy kullanmayacak

Kongrede, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullanacak. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak. Avukat Hüseyin Ersöz, CHP İstanbul’a yeni yönetimin seçilmesiyle kayyum görevinin kendiliğinden sona ereceğini savundu.

CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı

Sabah saatlerinde, kongre başlamadan önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

Karar, 38. İstanbul İl Kongresi'ne açılan iptal davası gerekçesiyle alındı.

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun sorusu üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine karar vermişti.

"Seçimlerinin yapılması mahkeme kararına aykırı"

Mahkeme, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizde görülmekte olan 2025/254 Esas sayılı dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02/09/2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir.

Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."