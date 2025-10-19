Mahkemenin durdurma talep ettiği, YSK'nın "devam" dediği CHP İstanbul İl Kongresi başladı

CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi, bugün saat 10:00'da başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da İl Kongresi'ndeki konuşmasından sonra İstanbul'a geçecek.

Bayrampaşa’daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenecek kongre öncesi sabah saatlerinden itibaren hazırlıklar başladı.

Saat 08:00 itibarıyla partililer ve görevliler salonda yerlerini alarak hazırlıklara başladı. Delege ve parti üyeleri ise sabahın erken saatlerinde kongre alanına gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

YSK’dan kongreye yeşil ışık

Kongre öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yapılan toplantısında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasına yönelik talebini değerlendirdi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan YSK Başkanvekili Ahmet Kürşat Özübek, mahkemenin daha önce alınan tedbir kararını gerekçe göstererek kongrenin yapılamayacağına dair yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na gönderildiğini belirtti.

Ancak Özübek, YSK’nın bu konuda son kararını verdiğini ifade ederek, “Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçleri, ilçe seçim kurullarınca durdurulamaz. Karar, taraflara ve ilgili birimlere gönderilecektir” dedi.

Partililer salonda

YSK kararının ardından CHP İstanbul teşkilatı sabah saatlerinden itibaren kongre hazırlıklarını hızlandırdı. Salon çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, partililer ve delegeler kongre salonunda yerlerini almaya devam ediyor.

Ne oldu?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Eylül 2025'te kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, il başkanlığına kayyum olarak atanmıştı.

CHP yönetimi, İstanbul İl Kongresi'ni 24 Eylül'de olağanüstü toplama kararı almış, Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti.