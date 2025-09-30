Mahmut Arıkan: Amerika’nın planından Müslümanlara hayır gelmez

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik "Gazze Barış Planı"na tepkiler gelmeye devam ediyor. Saadet Partisi Başkanlık Divanı, söz konu planı değerlendirmek üzere toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bugün 30 Eylül Salı. Tarihi ve kritik günlerden geçiyoruz. Özellikle dün ABD Başkanı Trump tarafından, Netanyahu ile birlikte dünya kamuoyuna açıklanan 20 maddelik plan; bölgemiz açısından, yeni bir dönemece işaret ediyor" dedi. Arıkan, şöyle devam etti:

"Başkanlık divanımız bu kritik eşikte yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Şunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyoruz! Bu bir barış planı değil, Gazze’yi, Filistin’i işgal planıdır. 20 maddelik bu plan, katil Netanyahu'nun, terörist İsrail'in sahada kaybettiğini, ABD ve Trump’ın desteğiyle masada kazanma çabasıdır. Bu plan; Büyük Ortadoğu Projesi’nin yeni bir evresi, Büyük İsrail Projesi’nin ise yeni bir adımıdır. Trump ve Siyonizm’in diğer işbirlikçileri, uzun zamandır Gazze’yi Las Vegas yapmayı, Gazzelileri vatanlarından sürgün etme niyetlerini açıkça dile getiriyorlardı. İşte bu plan, bu niyetin yürürlüğe konulmasıdır.

"Tarih tekerrüt etmemeli"

Tarih tekerrür etmemeli! Bu 20 maddelik plan, Balfour Deklarasyonu’ndan daha vahim ve daha tehlikelidir. Balfour Deklarasyonu, terörist İsrail’in kuruluş planıydı, Trump Deklarasyonu ise Filistin’in yok oluş planıdır. Milli Görüş’ün tarihi tecrübesine dayanarak Türkiye’yi, tüm bölgeyi bir kez daha uyarmak istiyoruz! Amerika’nın planından, Müslümanlara hayır gelmez! Trump’ın deklarasyonundan da Gazze’ye, Filistin’e barış gelmez!

"Gazze, hiçbir anlaşma ile çökülebilecek, kayyum atanabilecek bir toprak parçası değildir"

Trump, Siyonizm’in küresel CEO’sudur. Gazze’yi yönetmek için adı geçen ve 'Irak Kasabı' olarak bilinen Tony Blair, bugün Siyonizm tarafından Gazze’ye atanmak istenen bir kayyumdur! Şu iyi bilinmelidir: Gazze, hiçbir anlaşma ile çökülebilecek, kayyum atanabilecek bir toprak parçası değildir! Gazze, ezelden ebede Filistinlilerin vatan toprağıdır. Hiç kimse, bu işgal planını 'barış planı' diyerek İslam dünyasına dayatamaz! Hiç kimse, 'ama, fakat, lakin' diyerek bu işgal planını aklayamaz, meşrulaştıramaz!

"Türkiye, bu evrede, Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir"

Bizler biliyoruz ki, bölgede lider olabilecek tek ülke, Türkiye’dir. Türkiye, bu evrede, Gazze’nin tuzağa çekilmesine asla izin vermemelidir. Türkiye, tam da bu dönemde, tarihi rolünü üstlenecek cesaret ve dirayeti ortaya koymalıdır. Buradan Türkiye’deki ve dünyadaki vicdanlı insanlar adına, tüm İnsanlık adına, iktidara sesleniyorum: Sakın ha! Böyle bir planın içerisinde yer almayın! Bugün, Türkiye vicdanlı insanların yanında olduğunu, 'gerekirse, talep edilirse' çekingenliğinde değil, 'Bana ne Amerika’dan' netliğinde göstermelidir.

"Gazze’de savaşı bitirmek Türkiye olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı devletlerine düşer"

Gazze’de savaşı bitirmek de yaraları sarmak da yeniden imar etmek de ve bütün bunları planlamak da başta Türkiye olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı devletlerine düşer. Türkiye bu kuvvet ve kudrete sahiptir. Bu konuda; atacağınız her adımın, yapacağınız her çalışmanın, alacağınız her kararın tereddütsüz destekçisi olacağımızı bir kez daha beyan ve ilan ediyoruz. Bugün yapılan Başkanlık Divanımız neticesinde, bu kararlılığımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyor, hepinize teşekkür ediyorum."