Mahmut Arıkan, "baskın seçim" alametlerini sıraladı: Geriye petrol ve doğal gaz müjdesi kaldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Arıkan, iktidarın adımlarının bir seçimin habercisi olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"İktidarın ajandasında bir baskın seçim var. Nerden mi biliyoruz; çünkü alametler birer birer belirmeye başladı.

Birinci alamet anayasa tartışmaları, ikinci alamet muhalefete yapılan operasyonlar, üçüncü alamet YSK'daki hareketlilik, dördüncü alamet Varlık Barışı, beşinci alamet ABD swap hattı.

Geriye iki şey kaldı; bir Gabar'da petrol, iki Karadeniz'de doğal gaz müjdesi kaldı. İktidarın ajandası ne olursa olsun biz; baskın seçime de, erken seçime de, yerel seçime de, genel seçime de hazırız.

"Yıllardır milletimizin gözünü öyle bir boyadılar ki..."

İktidarın tek bir korkusunun milletin desteğini kaybetmek, tek endişesinin sandıkta "bedel ödemek", tek hassasiyetinin oy kaybetmek olduğunu söyleyen Arıkan, şöyle konuştu:

"Yıllardır bunu gördük. Milletin kararlılığını görünce, 'yapmayız' dedikleri ne varsa yaptılar. 'Vermeyiz' dedikleri ne varsa verdiler. 'Atmayız' dedikleri tüm adımları attılar. Çünkü karşılarında oy kaybetme ihtimalini gördüler. Demek ki mesele imkan değilmiş. Demek ki mesele kaynak değilmiş.

Demek ki mesele çözüm üretmek değilmiş. Mesele, sadece siyasi maliyet hesaplarıymış. Ne zaman oylarının azaldığını hissettiler, o zaman milletin sesini duydular. Ne zaman sandıkta kaybetme korkusu yaşadılar, o zaman geri adım attılar.

Şimdi de ustalık dönemlerini sergiliyorlar. Neyin ustalığı? Milletin gözünü boyamanın. Gerçek sorunları gündemden kaçırmanın. Sorumluluğu başkalarına yüklemenin. Milletimizden sürekli sabır istemenin. Ustalığını sergiliyorlar.

Yıllardır milletimizin gözünü öyle bir maharetle boyadılar ki, vatandaşımız her defasında sandıkta AK Parti’ye vermesi gereken cezayı erteledi. Bu ertelemeden dolayı emeklilerin açlık sınırının altında yaşamasına aldırış etmiyorlar. Bu ertelemeden dolayı asgari ücretlinin ay sonunu nasıl getireceğini düşünmüyorlar.

Bu ertelemeden dolayı çiftçinin borç içinde üretim yapmaya çalışmasını görmezden geliyorlar. Bu ertelemeden dolayı enflasyon asla düşmeyecek, faiz asla düşmeyecek.

Bu ertelemeden dolayı adalet ahlak liyakat denince dudak büküyorlar. Bu ertelemeden dolayı yolsuzluk, israf, torpil tüm devleti kuşatmış durumda. Bu ertelemeden dolayı ahlaksızlığa, yozlaşmaya, çürümeye, aklınıza gelen ne melanet varsa göz yumuluyor."