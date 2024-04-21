Mahzen-29 operasyonu kapsamında 15 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de suç örgütünün gerçekleştirdiği olaylarla ilgili 8-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfade işlemlerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, "Mahzen-29" operasyonu kapsamında kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.

Yerlikaya, 8-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin, M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Esenyurt'ta iş insanı O.Z'nin iş yerine yönelik kurşunlama, Avcılar'da iş insanı O.Z'nin ikametine yönelik kurşunlama, Esenyurt'ta basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma, Kağıthane'de D.E'nin silahla öldürülmesi, Mert Yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Eyüpsultan'da örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi yaptıklarının tespit edildiği bilgisini vermişti.