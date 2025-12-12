Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut gözaltına alındı. Soruşturmanın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunun devamı olduğu tahmin ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyonun, ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasının devamı olduğu tahmin ediliyor.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın aktardığı bilgilere göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hazırlanan dosya kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi olduğu belirtilen Tolga Aykut'u adresinde gözaltına aldı.
Aykut'un gözaltı işleminin, başta ünlülere yönelik düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonu olmak üzere, birbiriyle bağlantılı çeşitli suçlamaların araştırıldığı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Gözaltına alınan Aykut'un, jandarmadaki ilk işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor.
Soruşturmanın gizlilik içinde sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.