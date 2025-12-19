  1. Ekonomim
  3. Makam odasından çıkan dinleme cihazındaki sim kart, cihazı bulan kişinin üstüne kayıtlı çıktı
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazına ilişkin tutuklanan şüphelilerden Enes Yıldırım'ın cihazı bulan kişi olduğu, içindeki sim kartın da kendi üstüne kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Yıldırım'ın ifadesinde, "Kendi kendimi nasıl yakalatırım" dediği belirtildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’nda kullandığı makam odasında 16 Aralık günü güvenlik birimi tarafından yapılan kontrollerde dinleme cihazı bulundu. İhbar üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.B. ile Tokat'ta cep telefonu tamiri dükkanı bulunan Enes Yıldırım ve belediyenin bilgi işlem birimi personeli Yusuf Yılmaz gözaltına alındı. 3 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Başkan Yardımcısı M.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Enes Yıldırım ve Yusuf Yılmaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Enes Yıldırım’ın kentte cep telefonu tamir işi yaptığı, elinde dinleme cihazlarını tespit eden alet bulunduğu ve olay günü de makam odasında arama yapması için belediyeye davet edildiği belirtildi. Yapıla aramada cihazın bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından cihaz üzerinde inceleme yapıldığı, içinden çıkan sim kartın aramayı yapan Enes Yıldırım'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Enes Yıldırım'ın ifadesinde, "Cihaz üzerinden çıkan sim kart bana ait değil. Eğer ki o sim kartın benim olduğumu bilseydim ya da ben yerleştirmiş olsaydım kullandığım cihazı benden başka kullanan yok. Masaya yaklaştığım zaman cihazın sesini kapatırdım kimse bilmezdi. Kendi kendimi nasıl yakalatırım. Suçlamaları reddediyorum" dediği bildirildi.

