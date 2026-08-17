MAKFED YİK Başkanı Adnan Dalgakıran, Ekonomi Gazetesi’ni ziyaret etti

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Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran'ın ziyaretinde Türkiye ekonomisinin genel görünümü, ihracatçı sanayicilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve makina imalat sanayisinin gündemindeki gelişmeler ele alındı.

Dalgakıran’ın ziyaretinde, Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Ekonomi Gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İmam Güneş yer aldı.

Görüşmede Dalgakıran, Türkiye ekonomisine ilişkin genel değerlendirmelerini paylaşırken, özellikle ihracat yapan sanayicilerin mevcut koşullarda karşılaştığı sorunlara ilişkin görüşlerini aktardı. Sanayinin rekabet gücü, ihracatın seyri ve üretim sektörünün gündemindeki başlıklar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca makina imalat sanayisinin Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı önem ve sektörün önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği fırsat ve zorluklar da gündeme geldi.