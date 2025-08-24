  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Makine ve Kimya Endüstrisi eski Başkanı Sayhan gözaltına alındı
Takip Et

Makine ve Kimya Endüstrisi eski Başkanı Sayhan gözaltına alındı

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Sayhan gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Makine ve Kimya Endüstrisi eski Başkanı Sayhan gözaltına alındı
Takip Et

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Sayhan’ın, hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçesi ile dün akşam gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Sayhan’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi.

Şüphelinin, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Yarın sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi beklenen Sayhan ile ilgili suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.

Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?Gündem
Memur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci toplantı sona erdiMemur zammında gözler hakem heyetinde: İkinci toplantı sona erdiEkonomi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta kredi kartı kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste...Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta kredi kartı kampanyaları belli oldu: İşte güncel liste...Ekonomi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyorBakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyorGündem

 

Gündem
MHP’den 'Malazgirt Zaferi' talimatı: Sadece Türk bayrağı taşınacak
MHP’den 'Malazgirt Zaferi' talimatı: Sadece Türk bayrağı taşınacak
Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrencilere disiplin soruşturması başlattı
Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrencilere disiplin soruşturması başlattı
Gıda denetimlerinde korkunç bulgular: Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat çıktı
Gıda denetimlerinde korkunç bulgular: Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşan minik Hilal hayalini gerçekleştirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşan minik Hilal hayalini gerçekleştirdi
TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemileri selamladı
TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı başladı: Erdoğan, gemileri selamladı
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplantısı yarın Ahlat'ta yapılacak: Gündemde hangi konular var?