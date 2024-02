Mal varlığını paylaşan Mansur Yavaş: Rakiplerimin de açıklamasını beklerim

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın 2019 ve 2024 yılı mal varlıkları ile borç tablosunu sosyal medya ile mansuryavas.com.tr adresinden paylaştı.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Yavaş, mal varlığını aday olduğu 2009, 2014 ve 2019 yıllarında da açıkladığını belirterek, "Göreve geldiğimde açıkladığımda şimdi arasındaki farkı da açıkladım ki insanlar görsünler. Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı. Bu ayıp bir şey, ülkede bu kadar yoksul varken. Geliri iyi olan gruplarla olmayanlar arasında aradaki fark çoğaldı. Biz bunu sosyal desteklerden anlıyoruz. Türkiye'deki bu dengesizliği ben yolsuzluğa bağlıyorum. Artık bu dönem bitmeli bir şekilde." dedi.

Rakiplere çağrı

Açık bir şekilde gelirini giderini açıkladığını söyleyen Yavaş, "Rakiplerimin de açıklamasını beklerim ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Bugün televizyonda 'her yıl açıklasınlar’ diyorlar. Her yıl da açıklayabilirim. Yani her yıldaki ekonomik durumdaki azalma ve artırmayı da açıklamayı da düşünüyorum. Halk bilsin, halkın bunu bilmesi bizi rahatlatır. En azından dedikodu şaibeleri ortadan kaldırır. Kamu yöneticilerin hepsinin böyle olması lazım. Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.