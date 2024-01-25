Malatya 5.2'lik depremle sallandı... Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan uyardı: Kırılmamış fay parçasında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 deprem oldu.Saat 16.04'te gerçekleşen deprem 13.93 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem uzmanları, artçı depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan depremin kırılmamış fay parçası üzerinde gerçekleştiğini söyleyerek, artçı deprem uyarısında bulundu. NTV canlı yayınında Tüysüz, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi.

"Yeni bir deprem" diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6.8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda" ifalerini kullandı.

Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4.5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ercan'dan artçılar sürecek uyarısı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ercan, depremin kırılmayan Pütürge kolunda gerçekleştiğini söyledi. Deprem uzmanı, "Malatya'da M5.3'lük deprem Pütürge kolunun kırılmayan parçasında oldu. Şimdilik daha büyüğü olmayabilir. Artçılar sürecek" dedi.