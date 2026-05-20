Malatya 5.6 ile sarsıldı, deprem anı kameraya yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek sokaklara çıktı.

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.