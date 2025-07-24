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Malatya güne depremle uyandı! AFAD, depremin büyüklüğünü açıkladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Malatya güne depremle uyandı! AFAD, depremin büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin raporuna göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.40'taki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

 

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