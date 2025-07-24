Malatya güne depremle uyandı! AFAD, depremin büyüklüğünü açıkladı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin raporuna göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06.40'taki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2025-07-24
Saat:06:40:06 TSİ
Enlem:38.30833 N
Boylam:38.22833 E
Derinlik:10.19 km
Detay:https://t.co/0xKywu58UP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi