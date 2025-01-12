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Malatya Valiliği'nden 'bomba ihbarı' açıklaması

Malatya Valiliği, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yapılan bomba ihbarı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Malatya Valiliği'nden 'bomba ihbarı' açıklaması
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Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Battalgazi Devlet Hastanesi’nde bomba bulunduğuna dair gelen ihbarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ihbarın ardından bölgenin güvenlik altına alındığı ve ekiplerin detaylı inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı

İnceleme sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğu bildirildi ve şu açıklama yapıldı:

"İhbarı yapan şahısların yaşının küçük olduğu ve oynamış olduğu bir online oyunun etkisinde kalarak böyle bir asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu hadiseden anlaşılacağı üzere günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onları 'güvende' oldukları anlamına gelmiyor. Çocuklarınızın internette karşılaşabileceği tehlikelere karşı dikkatli olunmalı ve hangi platformları kullandıkları ve ziyaret ettikleri siteler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, kamuoyunda endişe yaratmayı amaçlayan bu tür sorumsuz ve asılsız ihbarlar yalnızca güvenlik birimlerimizin zamanını ve kaynaklarını gereksiz yere tüketmekle kalmamakta, aynı zamanda gerçekten yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza ulaşımı güçleştirmektedir. Vatandaşlarımızdan, şüpheli durumları emniyet birimlerimize iletmelerini ancak doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

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