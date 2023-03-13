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Malatya ve Hatay'da art arda depremler

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7, ardından saat 05.13'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hatay da sabah 05.23'te 4,4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Haber Merkezi
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Bu depremden 10 dakika sonra Hatay'ın Hassa ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

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