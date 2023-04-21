Malatya'da 100 bin konut 1 yılda tamamlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu bayram, diğer bayramlara göre içimiz buruk, çok fazla kaybımız ve yaralılarımız var ama umudumuz da var. Hepimiz yaralarımızı el birliğiyle sarıyoruz." dedi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki sosyal tesislerde depremzedelerle bayramlaşan Ersoy, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonuyla kente geldiğini anımsatarak bayramın ilk gününü de burada geçirmek istediğini söyledi.

Ersoy, çok zorlu ve buruk bir bayram yaşandığını dile getirerek Malatya'daki dayanışma ve birlikteliğin zorlu süreci atlatmada en önemli etken olduğunu, dünyaya dayanışma örneği gösterildiğini belirtti.

Bütün Türkiye'nin el ele verdiğini vurgulayan Ersoy, "Hep birlikte bu zorlukları aşıyoruz. Bu bayram, diğer bayramlara göre içimiz buruk, çok fazla kaybımız ve yaralılarımız var ama umudumuz da var. Hepimiz yaralarımızı el birliğiyle sarıyoruz. Devlet olarak ilk günden itibaren sizlerle birlikte gerekli bütün çalışmaları hızlı bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, öncelikli olarak konteyner kentlerin yoğun şekilde teslim edilmeye başlandığına dikkati çekerek "Şimdi yaklaşık 100 bin konut ihtiyacı var, yarıdan fazlasının temeli atıldı. Hızlı bir şekilde inşallah bir, iki aya kadar tamamının temelleri de atılacak ve bu 100 bin konutu da temel atıldıktan sonra bir yıl içinde sizlere ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzyılın afetiyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Ersoy, devlet ve millet el ele vererek hızlı bir şekilde sorunları beraber çözdüklerini söyledi.

Ersoy, çok daha iyi bir Malatya için el birliğiyle gayret içinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Önemli olan, sizin moralinizi yüksek tutuyor olmanız. Bu, bize moral veriyor. Siz, bize güç veriyorsunuz. Siz de elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. Her şeyden önemlisi, sabrınıza hayran olduğumu her seferinde dile getiriyorum, önemli olan bu motivasyon ve çalışkanlık. Bununla beraber, Türk milleti olarak üzerinden atlatamayacağımız bir engel, aşamayacağımız bir zorluk yok. Bunu da hepiniz çok güzel şekilde ispat ettiniz."

"Sorunlar çözülene kadar burada olacağız"

Bayramdan sonra hızlı bir şekilde kalıcı konutları tamamlayıp mutlu bir şekilde kaldıkları yerden hep birlikte yollarına devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber Bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş tarihi Sultanahmet Camisi'nin tekrar ibadete açıldığı gün oldu. Çok büyük ilgi vardı. Sabahtan Ayasofya'da bayram namazını kıldık. İnşallah, burada da yıkılmış olan camilerimizin önümüzdeki haftalarda hızlı bir şekilde inşaatlarına, restorasyonlarına başlıyoruz. Onları da en kısa zamanda restore edip, tekrar sizin ibadetinize hazır hale getireceğiz. Hiçbir şüpheniz olmasın. Buradaki bütün sorunlar çözülene kadar devlet olarak hep burada olacağız. Hem camilerimizi hem diğer kurumlarımızı hem cemevlerimizin hepsini hızlı bir şekilde onarıp ibadetinizi yapacağınız hale getireceğiz."

Ersoy, sadece tescilli ve tarihi yapıları değil, bütün kurumlarla ilgili ihtiyaç olunan yapıları tek tek ele aldıklarını ve hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben buruk ama huzurlu bir bayram olmasını diliyorum. İnşallah bu burukluğu en kısa sürede atlatacağız. Bundan sonra yüzünüz hep gülecek. Her geldiğimde daha fazla güler yüzle karşılaşıyorum. O da beni çok mutlu ediyor. İnşallah bütün Malatyalılar olarak hemşehrilerimize omuz vereceğiz, destek vereceğiz. Örnek şehir ve ülke olarak tüm dünyaya da bunu göstereceğiz."