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Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.13'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Deprem, yerin 7.55 kilometre altında meydana geldi.

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