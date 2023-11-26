Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.13'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, yerin 7.55 kilometre altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 26, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-11-26
Saat:16:13:28 TSİ
Enlem:38.17722 N
Boylam:38.17639 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/O7uTWoj4WQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi