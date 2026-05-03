Malatya’da 4 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kelhalil Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya istikametinden Adıyaman’a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FB 5349 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Metrelerse sürüklenen otobüs ardından şarampole savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri sürücü, 3 otobüs görevlisi ve 40 yolcuyu kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, 10 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Otobüsünü sürücünün kontrolünden çıkarak devrilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolda seyir halindeyken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar yer aldı.