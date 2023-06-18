Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun." dedi.