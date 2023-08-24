Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası yaptığı açıklamada "Yine sallandık büyük bir şiddetle. Maalesef şehir merkezine yakın bir deprem, ciddi anlamda etkiledi" dedi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Malatya İli #Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.