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Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada (Video)

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
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Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada (Video)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Kent genelinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, deprem anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerden birinde de bir dükkanın önünde bulunan kişilerin sarsıntıyla birlikte panik halinde kaçtıkları görüldü. 

Deprem nedeniyle Battalgazi ilçesinde iki katlı müstakil bir evin duvarında kısmi göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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