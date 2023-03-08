Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.