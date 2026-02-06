  1. Ekonomim
Malatya’da 7,6’lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı (Video)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Malatya’dan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, Doğanşehir ilçesinde bulunan Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’nin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarsıntının etkisiyle hastane içinde büyük panik yaşandı. Hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra doktorlar, hemşireler ve güvenlik görevlileri binayı hızla boşaltmaya çalıştı.

Kayıtlara yansıyan görüntülerde, sedyede ve tekerlekli sandalyede bulunan hastalar ile yürümekte zorlanan vatandaşların, hastane personeli ve çevredeki kişiler tarafından güvenli alanlara taşındığı anlar öne çıktı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Havanın soğuk olması nedeniyle deprem sonrası battaniye almak için yeniden hastaneye giren bazı kişilerin artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, 7,6 büyüklüğündeki depreme sokakta yakalanan bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tekbir getiren vatandaşların sarsıntının sona ermesini beklerken gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

