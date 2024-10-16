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Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da 5.9 şiddetinde depremin ardından 3.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi
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Malatya'da bir deprem daha
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Malatya'da bugün saat 10:46'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından saat 11:08'de bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kale ilçesi olan 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin, 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, kentte panik havası sürüyor.

Bölgede 30 artçı sarsıntı meydana geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

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