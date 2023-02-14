Malatya'da can kaybı bin 386

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, şu ana kadar ki durum hakkında bilgi verildi.

Bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, kentte 1386 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 444 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, 1154 binanın yıkıldığı, 7 bin 129 hasarlı bina tespit edildiği kaydedildi.

Helikopter ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri ağırlık olmak üzere yardım malzemesi dağıtımına başlandığı ifade edilen açıklamada, son 4 günde 50 sorti gerçekleştirilerek malzeme dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Malatya'dan otobüslerle 27 bin 200, hava yoluyla 24 bin 115, trenle 34 bin 889 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.