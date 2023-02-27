Malatya'da deprem: 1 ölü, 69 yaralı

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bize ulaşan ilk bilgilere göre 4-5 binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Şeyh Bayram ve Çavuşoğlu mahallelerinde. Temennimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi.

AFAD, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." uyarısı yaptı.

Sezer: 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bugün saat 12.04'te Malatya Yeşilyurt merkezli artçı bir depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşmış durumda." dedi.

Sezer, depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, Malatya'da yaşanan depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını açıkladı.

Gelen son bilgilere göre, enkaz altından bir kişi kurtarıldı.