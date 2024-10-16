Malatya'da 5.9 şiddetinde deprem!

Malatya’da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

#DEPREM: Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/gQMVqBfufo — AFAD (@AFADBaskanlik) October 16, 2024

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

Rasathane depremin 6.5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Bölgede 30 artçı sarsıntı meydana geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

Yerlikaya: Ekipler sahada

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. "

Hasarlı binada çökme

NTV yayınına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er AFAD'dan aldıkları bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir binada çökme olduğunu aktardı. Kriz merkezinde olduğunu bildiren Er, bunun dışında kentte henüz olumsuz bir bildirim almadıklarını kaydetti.

3 ilde 3 binada çökme

Öte yandan son durumla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan Bakan Yerlikaya 3 ilde 3 binada çökme meydana geldiğini duyurdu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

4 kişi sağ olarak kurtarıldı

Deprem sonrası AFAD'dan gelen son açıklama şu şekilde:

16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra emniyet genel müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Deprem anı

Depremin meydana geldiği an ise böyle kaydedildi.

Vatandaşlar panik halinde sokağa çıktı

Deprem kentte korku yaratırken, vatandaşlar sokağa çıktı. 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da halk büyük korku yaşadı.

Sağlık Bakanlığı: Can kaybı bildirilmedi

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

AFAD: Can ve mal kaybı bulunmamakta

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:

Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Fahrettin Altun: Medyanın dezenformasyondan uzak hareket etmelerini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın deprem ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Depremle ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Gelişmeleri takip ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Haberleşmede sorun yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremde ilgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun." dedi.

Malatya Valisi Yavuz: Riskli durum söz konusu değil

Malatya Valisi Seddar Yavuz şu açıklamalarda bulundu:

Kale merkez üssünde gelen depremde saha çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezlerinde şu an olumsuz bir durum yok. Sosyal medyadan yıkılan bir görüntü bizim daha önce ağır hasarlı kontrollü yıktığımız bir binadır. Vatandaşlarımızın sosyal medyadaki görüntülere dikkate almamalarını rica ediyoruz. Yıkım ya da yaralanma yok. Gerek kalıcı konutlar, gerekse konteynerlerde barınan vatandaşlar için riskli durum söz konusu değil. Okulları tedbirli olarak 1 gün tatil edildi. Çalışmalarımız devam ediyor.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu: Can kaybı yok bu en büyük tesellimiz

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 'Şu ana kadar herhangi bir ihbar yok. Bir binadan korkup atlayanlar var. Onlarla ilgili müdahaleler sürüyor. Can kaybı söz konusu değil. Büyük bir panik havası olmasa da vatandaşlarımız binaları terk etti. Can kaybı yok bu en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz sahada. Yıkımla ilgili herhangi bir durum yok.' açıklamasında bulundu.

Tunceli Valisi: Kentte olumsuz durum yok

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği: Gelişmeler yakından takip ediliyor

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başladı. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya Belediye Başkanı: Can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar gelmedi

Malatya Belediye Başkanı Sami Er deprem sonrası son duurm hakkında bilgi verirken, 'Arkadaşlar sahadalar. Bir panik var, gelen herhangi bir olumsuz haber yok. Şu anda araştırıyoruz. Bir ihbar yok. Can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar gelmedi. Arkadaşlarımız da sahadalar. Ben kriz merkezine geliyordum zaten, yoldayken hissettim.' dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Saha taramaları sürüyor

Depremin yoğun hissedildiği illerden olan Elazığ'la ilgili durumu ise belediye başkanı Şahin Şerifoğulları aktardı: "Biz makam odasında toplantı yaparken deprem gerçekleşti. Malatya Kale'de olmasından kaynaklı ilimize de yakın olmasıyla çok şiddetli deprem hissedildi. Valimizle AFAD koordinasyon merkezine geçtik. Şu anda sürekli takip ediyoruz. AFAD saha taraması yapıyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan deprem bölgeleri için talimat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Malatya merkezli depremin ardından Bakanlık ekiplerinin depremin hissedildiği bölgelerde psikolojik destek çalışmalarına başlaması talimatı verdi.