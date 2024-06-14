Malatya'da deprem konutları için açık borçlanma işlem tarihleri açıklandı

AFAD İl Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis ile ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 12 Haziran-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek, 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan feragat edenlerin ve borçlandırmasını daha önce yapanların bu kapsamda olmadığı bildirildi.