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Malatya'da deprem nedeniyle 12 eğitim merkezi ve semt konağı sabaha kadar hizmet verecek

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentteki 12 eğitim merkezi ve semt konağı yarın sabaha kadar açık olacak.

Haber Merkezi
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Malatya'da deprem nedeniyle 12 eğitim merkezi ve semt konağı sabaha kadar hizmet verecek
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından belediyeye bağlı bazı eğitim merkezleri ve semt konaklarının yarın sabaha kadar açık kalacağı belirtildi.

Sıcak yiyecek ve içecek ikramının yapılacağı eğitim merkezleri ve semt konakları şöyle:

Battalgazi Eğitim Merkezi, Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı, Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi, Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Tandoğan Eğitim Merkezi, Tecde Eğitim Merkezi, Yeşiltepe Semt Konağı.

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