Malatya'da depremden sonra büyük panik! "Ambulanslar Durmuyor"

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya​'da 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Yaşanan deprem Elazığ​, Adıyaman​ ve Şanlıurfa​'da da hissedildi. Vatandaşlar sarsıntının şiddetiyle sokağa döküldü, uzmanlar ve siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

3 binada kısmi çökme meydana geldi

3 binada kısmi çökme meydana gelirken hasar alan binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Deprem bölgesinde kaydedilen görüntüler ise depremin şiddetini gözler önünde serdi.

"Yıkılan binalar olabilir"

Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Can havliyle kendini sokağa atan bir vatandaş "Ambulanslar durmuyor. Yıkılan binalar olabilir"