Malatya'da depremin ardından vatandaşlara 'içme suyu' uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası içme suyu temininde kullanılan Gündüzbey kaptajında bulanıklık meydana geldiği belirtildi.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin etkisiyle su kaynaklarında oluşan doğal hareketlilik nedeniyle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."