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Malatya'da enkazdan 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş depreminden sonra Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişi sağ kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Yeşilyurt ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'ndeki 9 katlı Bulut Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 7,7 büyüklüğündeki depremden 17 saat sonra 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Döndü Karaca (48), Gülhatun Gürbüz (63), Ömer Gürbüz (12), Esra Altaş (20) ve Duygu Karaca (40), sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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