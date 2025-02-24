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Malatya'da inşaat işçilerinin "horlama" kavgası: 15 kişi yaralandı

Malatya'daki bir şantiyede işçiler arasında "horlama" nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Haber Merkezi
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Malatya'da inşaat işçilerinin "horlama" kavgası: 15 kişi yaralandı
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Olay, öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan "horlama" meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.

15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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