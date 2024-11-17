  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Malatya'da feci olay! Kazaya müdahale eden 1 polis şehit oldu
Takip Et

Malatya'da feci olay! Kazaya müdahale eden 1 polis şehit oldu

Malatya'da kazaya müdahale eden polis ekiplerine saman yüklü tır çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malatya'da feci olay! Kazaya müdahale eden 1 polis şehit oldu
Takip Et

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir tır devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü tırın altında kaldı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

DP'de kriz! Salih Uzun iddiaları doğruladı: Yarın Enginyurt ile beraber istifa edeceğizDP'de kriz! Salih Uzun iddiaları doğruladı: Yarın Enginyurt ile beraber istifa edeceğizGündem

 

Şi'den Biden'a "aşılmaması gereken dört kırmızı çizgi" vurgusuŞi'den Biden'a "aşılmaması gereken dört kırmızı çizgi" vurgusuDünya

 

Gündem
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Zeybekci: Atatürk yaşasaydı otoyolu ve Honaz Tüneli'ni yapan AK Parti'li olurdu
Zeybekci: Atatürk yaşasaydı otoyolu ve Honaz Tüneli'ni yapan AK Parti'li olurdu
Özel, önlük giyip pazarda lahana sattı! Asgari ücret talebini yineledi
Özel, önlük giyip pazarda lahana sattı! Asgari ücret talebini yineledi
DP'de kriz! Salih Uzun iddiaları doğruladı: Yarın Enginyurt ile beraber istifa edeceğiz
DP'de kriz! Salih Uzun iddiaları doğruladı: Yarın Enginyurt ile beraber istifa edeceğiz
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken paylaşım: Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken paylaşım: Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız
Türkiye'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a izin çıkmadı
Türkiye'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a izin çıkmadı