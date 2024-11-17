Malatya'da feci olay! Kazaya müdahale eden 1 polis şehit oldu
Malatya'da kazaya müdahale eden polis ekiplerine saman yüklü tır çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
İHA
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Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir tır devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü tırın altında kaldı.
Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
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