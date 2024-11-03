Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 01:58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 10.52 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-11-03
Saat:01:58:30 TSİ
Enlem:38.15222 N
Boylam:38.585 E
Derinlik:10.52 km
Detay:https://t.co/BGJTB916CB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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