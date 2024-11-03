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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 01:58'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 10.52 kilometre olarak kaydedildi.

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