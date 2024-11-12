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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.55'te 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 8,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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