Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.55'te 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 8,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-11-12
Saat:18:55:06 TSİ
Enlem:38.35889 N
Boylam:38.87222 E
Derinlik:8.55 km
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